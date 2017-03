Marlone, violeur en série, a récidivé dans les gares bruxelloises dès sa libération: au total 18 victimes

Ce mardi, la 54 e chambre correctionnelle de Bruxelles a écouté la plaidoirie de l’avocat de Marlone B., un violeur en série de 26 ans. La procureure du Roi a requis une peine de dix ans de prison et d’une décennie supplémentaire de mise à disposition. Marlone B. avait déjà été condamné en 2009 à sept ans de prison pour cinq viols. À peine sorti de prison il a récidivé. 18 personnes ont été victimes de ses agressions en 2016, dont trois viols.

Les audiences se sont poursuivies ce mardi à la 54 e chambre correctionnelle de Bruxelles concernant le dossier de Marlone B., un violeur en série âgé de 26 ans.

Le prévenu a sévi sur tout Bruxelles, à proximité de la gare Bruxelles-Nord, en agressant des particuliers venus retirer de l’argent, ou encore un voyageur dans le train direction Zaventem. Les policiers ont fait le lien entre ces viols et ces agressions avec les faits de 2007. Le modus operandi concordait et de plus Marlone B. venait d’être libéré.

