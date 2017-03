Fusillade dans un lycée à Grasse: un élève de 17 ans interpellé, huit blessés légers, dont trois touchés par des plombs (direct vidéo)

Une fusillade dans un lycée de Grasse (Alpes-Maritimes) a fait deux blessés jeudi à la mi-journée, selon un premier bilan, et un élève du lycée, âgé de 17 ans, a été interpellé avec plusieurs armes.

Le suspect interpellé est un lycéen de cet établissement scolaire, qui a été retrouvé en possession de plusieurs armes, a-t-on appris jeudi de source policière. il est «a priori inconnu des services de police», a-t-on précisé de même source.

Le suspect paraît avoir agi seul, selon cette source, alors que les enquêteurs avaient initialement émis l’hypothèse d’une seconde personne en fuite. Il était armé d’un fusil, de deux armes de poing et de deux grenades.

Le président LR de la région Paca Christian Estrosi, qui s’est rendu sur place, a ajouté sur France Info que l’un des blessés était le proviseur de l’établissement: «Il ne s’agit pas d’une blessure qui d’après les premières informations dont je dispose puisse avoir des conséquences vitales», a-t-il poursuivi.

La municipalité de Grasse avait évoqué auprès de l’AFP le fait que «deux élèves» avaient tiré, et laissé entendre que l’un d’eux était toujours en fuite. «Certains élèves sont partis et ont essayé de se réfugier au magasin Leclerc voisin ce qui a créé un mouvement de panique et une rumeur d’attentat», avait aussi déclaré la mairie.

Il a été demandé aux autres élèves de rester dans le lycée et de ne pas céder à la panique«, a précisé la même source. La mairie n’avait pas de détails immédiats sur le nombre précis de blessés ni leur gravité.

En attendant l’évolution de la situation, les autorités avaient décidé le confinement de tous les établissements scolaires de Grasse.

« Tous les établissements scolaires de Grasse » ont été confinés, a annoncé sur Twitter le recteur de Nice Emmanuel Ethis, après une fusillade qui a fait plusieurs blessés jeudi dans un lycée.

Dans un autre tweet, le recteur demande « aux parents de ne pas s’y rendre », assurant que « les élèves (sont) en sécurité ». Une cellule de crise a été installée et les plans particuliers de mise en sécurité (PPMS) ont été déclenchés, selon lui.