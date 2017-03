En Wallonie, une famille sur quatre est monoparentale: Papa ou Maman solo, grandes joies… mais défis dantesques !

Logement : les discriminations sont fréquentes. Les listes d'attente pour un logement social sont longuissimes, les logements privés à faible loyer sont rares et les propriétaires privilégient les locataires en couple, à deux revenus, plutôt qu’une maman seule avec trois enfants... « Le sans-abrisme au féminin augmente… », note Julie Gillet, des FPS. Près de 7 familles monoparentales sur 10 qui louent dans le privé auraient, en réalité, droit à un logement social mais, on le sait, il en manque cruellement. Et 90% de ces familles paient un loyer trop élevé par rapport à leurs revenus.

Garderie : les parents en couple et qui travaillent sont prioritaires et, en plus, les mamans solos ont souvent des horaires irréguliers et donc besoin de lieux d'accueil flexibles. Elles sont aussi victimes d'aberrations du système, par exemple en cas de formation : elles doivent prévoir une place pour leurs enfants à la garderie, mais pour y bénéficier d'un tarif réduit, elles doivent être en formation. Cercle vicieux ! Elles paient donc plein tarif les premiers temps…

Par ailleurs, on constate aussi que leurs enfants étant leur seule fierté et leur seul lien dans la vie, elles ont parfois peur de les confier à une garderie, à un stage, à un mouvement de jeunesse... Elles préfèrent les garder près d'elles, parfois, même, au détriment de leur scolarité.

Finances : les premiers résultats du programme MIRIAM (cf. encadré) révèlent que beaucoup de mamans solo sont endettées... et ignorent le montant de leurs dettes. Elles n'ont pas de vue claire sur leur budget, sans doute parce qu'elles sont dépassées et vivent le plus souvent au jour le jour face à tant de difficultés. Elles subissent leur existence, sans vision d'avenir. Seule une sur dix a accès à une voiture et une sur dix dépense de l'argent pour elle-même.

Accès aux droits et aides : les parents solo y font peu appel, par manque de temps mais aussi par méconnaissance de ce à quoi ils ont droit. Certains ont peur, aussi : peur que leur situation soit connue et que leurs enfants soient éventuellement placés par la justice. Certaines mamans, qui portent un lourd sentiment de culpabilité, craignent aussi d’avoir recours à des aides, comme les colis alimentaires. Et elles ne se battent pas toujours pour réclamer la pension alimentaire des enfants, par crainte du père (violence intrafamiliale) ou pour avoir la paix. Tout cela mène à un énorme isolement social…