Profitez au maximum du soleil: l'IRM annonce des courants polaires en Belgique dans les prochains jours

Ce jeudi après-midi, on a eu droit à un beau temps printanier très doux et bien ensoleillé avec des maxima de 13 à 18 degrés et une légère brise de sud à sud-ouest. Nous espérons que vous avez profité de ces températures, car ça ne va pas durer très longtemps…

Voici les prévisions de l’IRM de dimanche à jeudi :

Toujours beaucoup de nuages dimanche. Les périodes sèches devraient être plus prolongées mais de petites pluies, voire une averse, restent possibles. Le vent d’ouest à sud-ouest reste modéré à assez fort avec des pointes de 60, voire même 70 km/h.

Nuages parfois accompagnés de petites pluies ou bruines sont également au programme pour lundi. Persistance d’une certaine douceur.

Après le passage d’un front pluvieux plus structuré mardi, des courants polaires de nord plus froids envahiront nos régions mercredi et jeudi. Le temps restera très incertain avec de la pluie et éventuellement de la neige en Ardenne.