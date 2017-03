La diplomatie belge vous demande "la plus grande prudence" lors de vos voyages en Turquie

Les Affaires étrangères ont rappelé jeudi, à un mois du referendum sur l’extension des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan, leur conseil aux voyageurs se rendant en Turquie à « rester vigilants sur tout le territoire » du pays et à éviter les attroupements et endroits fortement fréquentés.

« Dans la perspective du référendum concernant la Constitution qui aura lieu le 16 avril 2017, il est vivement conseillé aux voyageurs de rester vigilants sur tout le territoire turc et d’éviter les attroupements et endroits fortement fréquentés », indique le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères sur son site internet en actualisant l’avis de voyage à destination de ce pays.

En raison de la menace terroriste en Turquie, la diplomatie belge appelle « à la plus grande prudence (…) sur l’ensemble du territoire et en particulier dans les grandes villes ».

« Tout voyage doit être évalué sur base des risques sécuritaires encourus : la probabilité que d’autres événements sécuritaires de nature terroriste se produisent reste très élevée », ajoutent les Affaires étrangères.

« Il est donc recommandé d’adopter la plus grande vigilance et d’éviter les lieux privés et publics de forte affluence, les grands rassemblements et foules et de se tenir à l’écart des bâtiments officiels », précisent-elle.

Les voyages non-essentiels dans les provinces du Sud-Est et celles qui jouxtent les frontières avec la Syrie et l’Irak sont déconseillés.

Toutefois en cas de projet de voyage dans une des provinces suivantes : Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Sanliurfa, Mardin, Sirnak, Mus, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Igdir, Agri, Van, Diyarbakir, Hakkari, Siirt et Tunceli, les ressortissants belges sont invités à informer l’ambassade de Belgique à Ankara de leurs intentions.