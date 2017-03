Premier League: Romelu Lukaku critique le manque d'ambition de son club d'Everton, qu'il veut quitter

« Pour pouvoir prétendre rejoindre la caste des meilleurs attaquants du monde, il faut s’exprimer sur une scène importante », a déclaré Lukaku.

Ce qui n’est pas le cas, selon lui, d’Everton, qui manque d’ambition et n’est que 7e au classement de la Premier League derrière toutes les grosses écuries.

« En football, l’objectif principal est de gagner autant de titres que vous pouvez, aussi nous (Everton) devons essayer plus et donner un peu plus », estime Lukaku, qui pense que son club doit avoir plus d’ambition en matière de recrutement de joueurs de haut niveau.

« Comment ce club doit se développer, comment ce club doit s’améliorer, quel joueur veut-il attirer pour se donner les moyens de remporter de grands trophées » : voilà, selon, lui, les questions que doivent se poser ses dirigeants.

« Au lieu de vivre dans le passé, il faut penser à l’avenir », affirme-t-il. « Everton a une grande histoire, mais le futur reste à écrire. Vous pigez ? », dit encore l’international belge de 23 ans, à propos de son club, qui a remporté neuf fois la Premier League mais dont le dernier titre de champion date déjà d’il y a trente ans.

Ronald Koeman, mécontent des propos de son joueur, ne prendra aucune sanction contre lui.

« Je ne suis évidemment pas content de cette interview. Mais il s’entraîne comme il doit s’entraîner, son comportement correspond à l’idée que je m’en fais et il n’y a aucune raison de l’écarter de l’équipe », a déclaré le Néerlandais.

« L’équipe a besoin de Rom et Rom a besoin de l’équipe pour marquer des buts », a ajouté Koeman, qui a rappelé que « le joueur était encore sous contrat pour plus de deux ans ».

Romelu Lukaku, formé à Anderlecht, est arrivé à Everton, en provenance de Chelsea, pendant l’été 2013.