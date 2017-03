Un ex-directeur d'école: «Le Pacte d'excellence, c'est un tissu d'incohérences!»

Professeur pendant vingt ans, puis directeur au cours des treize années qui ont suivi, Laurent Henquet s’est engagé depuis 2014 en politique. Il est député wallon… pour le MR. Une étiquette politique qui en dit long sur son évaluation négative de ce volumineux document qui porte tous les espoirs de la ministre de l’Education ? « Je vais réagir comme je l’aurais fait si j’étais toujours directeur », explique-t-il. « J’ai une expérience qui me permet de remarquer rapidement ce qui peut marcher ou pas. »

Et là, c’est plutôt mal parti, même s’il note quelques points positifs dans le Pacte, comme l’encadrement renforcé en maternelles. « Prenez les fameux sept domaines d’apprentissage. J’apprends qu’ils auraient une valeur équivalente. Ce qui signifie que, dans un horaire hebdomadaire de 32 heures en secondaire, chaque domaine équivaudra à 4,5 heures par semaine. Dans le domaine 3, il y a maths, sciences, géo/physique et techno/technologie. Va-t-on en arriver à une heure pour chacun de ces cours ? Une heure de maths au lieu de 4 ou 5 aujourd’hui ? Je ne peux pas le croire… Même si cela ne se vérifie pas, comment voulez-vous acquérir de nouvelles compétences (techniques, sportives, artistiques…) ou renforcer les savoirs de base, avec un horaire qui reste figé ? C’est incohérent ! »

« Incohérent », ce sera le fil rouge du « directeur/député » tout au long de notre entretien. « Si on veut augmenter les chances de réussite de classes de plus en plus hétérogènes, on met en place un processus d’apprentissage différencié en fonction du niveau des élèves. Mais cela ne peut se révéler efficace que dans le cadre d’une augmentation du Nombre total de périodes professeurs (qui détermine l’encadrement et est calculé d’après le nombre d’élèves, NdlR). Avec quel budget ? On me parle d’une augmentation en 2018… mais avec quels moyens ? C’est incohérent ! »

Découvrez la réponse de la ministre Schyns dans votre journal de ce vendredi.