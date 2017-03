Train Thalys évacué en gare de Bruxelles-Midi en raison d'un colis suspect à bord : les voies de nouveau accessibles

Un train Thalys a été évacué en gare de Bruxelles-Midi en raison de la découverte d’un colis suspect à bord, ont fait savoir jeudi la SNCB et Infrabel.

La circulation ferroviaire a repris sur les voies 5, 6, 7 et 8 en gare de Bruxelles-Midi, inaccessibles sur ordre de police jeudi en début de soirée en raison de la découverte d’un colis suspect à bord d’un train Thalys. «La situation est normalisée depuis 19h15», a fait savoir la SNCB, parlant de fausse alerte. Le train en question avait été évacué par sécurité et le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) avait été appelé sur place.