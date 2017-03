Monique, 83 ans, est décédée suite aux blessures causées par sa chute: "La maison de repos a tué ma maman", lancent ses enfants qui portent plainte

Le 4 février dernier, Monique, une Liégeoise de 83 ans fait une violente chute dans la chambre de sa maison de repos d’Ivoz-Ramet. Un jour après les faits et grâce à ses enfants, elle est finalement emmenée d’urgence à l’hôpital où les médecins lui diagnostiquent plusieurs hémorragies et fractures. Ce samedi dernier, elle a succombé à ses blessures. Révoltés, ses proches ont porté plainte contre l’institution pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.

Le 4 février dernier, Monique (83 ans) a fait une importante chute dans la chambre de la maison de repos liégeoise où elle vivait depuis six ans. « L’aide-soignante est allée la voir pour lui faire sa toilette. Elle l’a assise sur le lit pendant un instant et c’est à ce moment-là que ma maman est tombée la tête la première sur le sol. Il faut savoir que suite à ses soucis de santé, elle ne savait pratiquement plus marcher et ne savait plus rester assise sans être déséquilibrée », explique Daniel, 45 ans, fils de la victime.

Après avoir pris les paramètres de la dame, le personnel du home aurait décrété qu’il n’y avait pas de quoi s’alarmer. « Quand ils ont contacté ma sœur, ils nous ont dit qu’il s’agissait juste d’une bosse au niveau de la tête. »

