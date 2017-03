Un journal turc publie un montage représentant Angela Merkel en Hitler

Angela Merkel affublée d’une petite moustache et d’un uniforme nazi: un journal progouvernemental turc a publié en Une vendredi ce photomontage de la chancelière allemande dépeinte en Hitler, en pleine crise entre Ankara et l’UE.

«Une Hitler au féminin», titre le quotidien Günes avec une croix gammée, le mot-dièse #FrauHitler, mais aussi la mention «la Tante moche» barrant le photomontage d’Angela Merkel qui occupe les trois-quarts de la Une du journal.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé l’Allemagne et les Pays-Bas de «pratiques nazies» après que les deux pays eurent interdit la tenue sur leur territoire de meetings en faveur d’un référendum sur l’extension de ses pouvoirs.

«En embrassant les organisations terroristes (...), l’Allemagne monte toute l’Europe contre la Turquie», écrit Günes en sous-titre. Le journal se fait ainsi l’écho des accusations du pouvoir turc reprochant à Berlin d’abriter des séparatistes kurdes et des putschistes présumés impliqués dans la tentative de coup d’Etat manqué du 15 juillet.

Minimiser des crimes du national-socialisme

Interrogé sur ce photomontage, le porte-parole adjoint du gouvernement allemand Georg Streiter s’est borné à réaffirmer la position de l’Allemagne sur les accusations de nazisme. «Nous ne participons pas à ce concours de provocations», a-t-il dit. La chancellerie allemande avait réagi aux accusations de «nazisme» lancés par M. Erdogan en appelant la Turquie à «garder la tête froide». Le porte-parole de la chancelière, Steffen Seibert, avait affirmé que «les comparaisons au nazisme sont toujours absurdes et déplacées car elles reviennent à minimiser les crimes contre l’humanité du national-socialisme».

Sur son site internet, Günes a publié un autre photomontage de la chancelière avec une moustache en brosse effectuant le salut nazi, sous le titre: «Il n’y a pas de différence avec Hitler».

La Turquie avait condamné la Une du journal allemand Bild qui revendiquait dire «la vérité en face» au président Erdogan, le proclamant persona non grata en Allemagne et dénonçant sa «folie du pouvoir». Cet article est «le produit d’une mentalité alimentée par le racisme et la xénophobie», a affirmé dans un communiqué le ministère turc des Affaires étrangères.