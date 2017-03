«Vivez dans les meilleures maisons et faites cinq enfants»: les recommandations d'Erdogan aux Turcs vivant en Europe

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé vendredi les Turcs de la diaspora en Europe à former des familles nombreuses, estimant qu’ils apporterait ainsi «la meilleure réponse» aux discriminations dont ils seraient selon lui victimes.

«Eduquez vos enfants dans les meilleures écoles, assurez-vous que vos familles vivent dans les meilleurs endroits, conduisez les meilleures voitures, vivez dans les meilleures maisons et faites cinq enfants, pas trois seulement», a déclaré M. Erdogan lors d’un discours à Eskisehir, au sud d’Istanbul. «C’est la meilleure réponse à apporter à l’impolitesse et à l’hostilité que l’on vous témoigne», a-t-il ajouté.

M. Erdogan ne cesse de dénoncer les discriminations dont sont victimes selon lui les Turcs et plus généralement les musulmans en Europe depuis le début d’une crise diplomatique avec plusieurs pays européens, notamment l’Allemagne et les Pays-Bas, après l’interdiction faite à des ministres turcs de participer à des meetings en vue du référendum du 16 avril sur le renforcement de ses pouvoirs.

La diaspora turque en Europe compte plusieurs millions de personnes, dont quelque 2,5 millions ont le droit de voter aux scrutins turcs.

Le président turc, lui-même père de quatre enfants, avait déjà exhorté l’année dernière les femmes turques à faire au moins trois enfants, provoquant la colère des militants pour les droits des femmes.