La circulation ferroviaire rétablie à la gare de Namur après une fausse alerte à la bombe

Rédaction en ligne

L’alerte à la bombe déclarée peu avant 17h vendredi en gare de Namur a été levée, a indiqué la police de Namur. L’accès à la gare et aux quais est rétabli et la circulation des trains reprend peu à peu. Aucun élément suspect n’a été trouvé par les services de déminage et une enquête est ouverte pour déterminer l’identité de la personne ayant prévenu anonymement la police.