Voici les personnes chargées de redresser Publifin

On connaît depuis vendredi soir les noms des 12 administrateurs qui vont remplacer le conseil d’administration démissionnaire de Publifin, l’intercommunale qui gère la SA Nethys. Ils ont été désignés par les quatre fédérations de partis de la Province de Liège. Huy-Waremme en compte deux, un libéral et un écolo.

On change tout ! L’affaire Publifin a balayé d’un coup les 28 membres de son conseil d’administration. Et on ne prend pas du tout les mêmes pour recommencer. En effet, mis à part le conseiller provincial hutois Marc Hody (Écolo), qui avait fermement bataillé face à la précédente direction, les 11 autres sont de nouvelles têtes.

