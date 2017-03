Le tir contre des policiers à Stains en lien avec l'attaque de l'aéroport d'Orly

Un homme a tiré avec un pistolet à grenaille tôt samedi sur des policiers, blessant l’un d’eux légèrement à la tête lors d’un contrôle routier à Stains (Seine-Saint-Denis), une agression «en lien» avec l’attaque survenue un peu plus tard à l’aéroport d’Orly-Sud, selon des sources policières.

Vers 06h55 samedi, l’homme a blessé un policier avant de voler un autre véhicule et de prendre la fuite, ont précisé ces sources. Une heure et demi plus tard, à l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne), situé à moins d’une quarantaine de km de Stains, un homme dérobait l’arme d’un militaire de Sentinelle avant d’être abattu vers 08h30

La police indique qu’il y a un lien entre cet incident et une agression survenue un peu plus tard à l’aéroport d’Orly-Sud, selon des sources policières.

Selon BFMtv, l’individu qui aurait blessé un policier à Stains serait fiché «S».