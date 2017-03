Présidentielle française: onze candidats ont obtenu les 500 parrainages nécessaires pour la course à l'Elysée

Afp

Onze candidats se présenteront devant les Français pour le premier tour du scrutin présidentiel du 23 avril, a annoncé samedi Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Jacques Cheminade (Solidarité et progrès), Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) et Jean Lassalle (Résistons) sont les trois derniers candidats à avoir obtenu les 500 parrainages requis pour entrer dans la course à l’Elysée.