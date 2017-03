Premier League: des bannières «pro» et «anti» Wenger dans le ciel de West Bromwich, le manager français a pris une décision sur son avenir (photos+vidéos)

Deux avions tirant des bannières « pro » et « anti » Arsène Wenger ont survolé samedi le stade de West Bromwich où Arsenal dispute la 28e journée de Premier League. Le manager a indiqué avoir pris sa décision sur son avenir au club la saison prochaine, sans pour autant en révéler plus.

La première bannière, « NO CONTRACT #WENGER OUT » (« Pas de contrat #WengerDehors ») a été aperçue au-dessus de The Hawthorns quelques instants avant le coup d’envoi.

La deuxième a survolé le stade à la 16e minute. Elle indiquait : « IN ARSENE WE TRUST #RESPECTAW » (« Nous croyons en Arsène #RespectAW »).

Ce samedi, Arsenal a perdu des points en s’inclinant à West Bromwich (3-1) pour la quatrième défaite des Londoniens sur les cinq dernières journées de championnat. Une nouvelle défaite qui intervient onze jours après la seconde humiliation (5-1) contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Arsène Wenger a pris sa décision et va la révéler « très bientôt »

« Je sais ce que je vais faire dans l’avenir et vous le saurez très bientôt », a lancé en conférence de presse le technicien français, en poste depuis près de 21 ans à Arsenal mais en fin de contrat à la fin de la saison.

« Vous verrez bien. Aujourd’hui, je ne me soucie pas de ça. Nous traversons la pire période en vingt ans. Nous perdons match après match en ce moment et ça, c’est plus important que mon avenir », a continué l’entraîneur âgé de 67 ans.

Selon la presse britannique, le propriétaire américain d’Arsenal Stan Kroenke a proposé une prolongation de deux ans à l’Alsacien.

Plane carrying Wenger Out flew over the stadium earlier today #MadeOfFootball pic.twitter.com/5iVAlhRbTh — Anderson (@LazyWrita) 18 mars 2017

Photo : News