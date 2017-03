Violente explosion dans une habitation de Saint-Gilles: le corps d'un homme retrouvé dans les décombres, trois blessés graves dont deux enfants âgés de 15 et 2 ans (vidéos)

Trois étages se sont effondrés, indiquent les pompiers de Bruxelles. Sept personnes ont été blessées et une personne est décédée. En effet, vers 22h, le corps d’un homme a été retrouvé dans les décombres. L’identification formelle n’a pas encore eu lieu, annonce le parquet fédéral.

On dénombre aussi trois blessés graves dont deux enfants âgés de 15 et 2 ans. Un homme dont l’état était critique est finalement hors de danger, a indiqué samedi soir le parquet de Bruxelles. D’autres personnes, blessées légèrement, ont été soignées sur place.

Le parquet s’est rendu sur place et a désigné un expert incendie et explosion afin de déterminer la cause de l’explosion. Vu le risque d’effondrement, l’expert pourra seulement entamer son examen des lieux demain. La cause de l’explosion n’est donc pas encore connue, mais selon les pompiers, l’origine est vraisemblablement une fuite de gaz.

L’immeuble voisin est lui aussi condamné à cause de l’explosion. Une quinzaine de personnes ont dû être évacuées et doivent être relogées. La première équipe de pompiers arrivée sur place a directement demandé des renforts au regard de la situation.

Deux lignes de tram (81 et 95) ainsi qu’une ligne de bus (48) sont perturbées. « Des navettes de bus ont été mises en place pour remplacer les trams à l’arrêt. Un autre itinéraire est recherché pour la ligne de bus en question », a expliqué Guy Sablon, porte-parole de la STIB.

Le 22 mars 2016, Bruxelles avait été frappé par les pires attentats de son histoire, qui avaient fait 32 morts et plus de 320 blessés au métro et à l’aéroport de Bruxelles. Depuis, les services de sécurité sont sur les dents, tout événement inhabituel suscitant un grand intérêt des médias.