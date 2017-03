Zulte Waregem remporte sa 2e Coupe de Belgique en battant Ostende aux tirs au but (3-3, tab 2-4)

Belga

Zulte Waregem a remporté la Coupe de Belgique de football pour la 2e fois de son histoire samedi au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Il fallait la séance des tirs au but pour voir les Flandriens l’emporter 4 tirs au but à 2 face à Ostende alors que les 90 minutes s’étaient soldées à 2-2 et les prolongations à 3-3. Zulte Waregem décroche par la même occasion un ticket pour la phase de groupes de l’Europa League la saison prochaine.