Nicolas Dupont-Aignan se rebelle et quitte le 20H de TF1 en pleine interview: «Je souhaite que votre chaîne renoue un jour avec la démocratie» (vidéo)

Le candidat à l’élection présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a quitté le plateau de TF1 durant le journal de 20h dont il était l’invité afin de protester contre son absence d’un prochain débat sur la chaîne qui ne réunira que les cinq plus gros candidats. Un départ qui semblait évidemment plus préparé et prémédité que réellement précipité.

« Il n’y a pas de petit et de grands candidats comme le dit la chaîne », a ainsi déclaré Nicolas Dupont-Aignan, invité à présenter son programme lors du rendez-vous de l’information sur TF1.

« Je veux dire aux Français que l’élection de 2017 n’a jamais été à ce point manipulée et faussée. (…) Il n’y a pas une démocratie où une chaîne de télévision choisit ceux qui peuvent s’exprimer et ceux qui ne peuvent pas. (…) Notre démocratie est en danger et je ne peux cautionner cela. Des millions de Français ne supportent plus cela. Au nom de la démocratie je suis dans l’obligation de quitter votre plateau. Je vous donne 2 jours pour inviter tous les candidats. (…) Je souhaite qu’un jour, par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie », a-t-il conclu avant de quitter le plateau.

📺 @dupontaignan quitte la plateau du 20h de TF1. pic.twitter.com/9Z2lSSRRxh — 🇫🇷 Anaël (@ana3ig) 18 mars 2017

Visiblement gênée, la présentatrice Audrey Crespo-Mara tentera malgré tout de le retenir, expliquant qu’elle avait préparé une longue interview sur son programme, avant de laisser s’échapper un « Merci d’être passé ! » en voyant le candidat quitter le plateau.