Météo: un dimanche nuageux et humide mais avec des températures douces

Douceur et vent sont prévus dimanche avec un ciel très nuageux et parfois de fines pluies ou bruines.

Aujourd’hui dimanche, la nébulosité restera abondante avec par endroits de petites pluies ou bruines, un peu plus marquées en Ardenne. L’ouest du pays pourrait par contre bénéficier d’un temps un peu plus sec. Les températures maximales varieront entre 9 et 11 degrés en Ardenne, et entre 12 et 14 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré à assez fort d’ouest à sud-ouest avec des rafales de 60 km/h, le long du littoral parfois fort avec des rafales de 70 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera toujours très nuageux. Le temps redeviendra généralement sec avant l’arrivée de nouvelles pluies ou bruines en fin de nuit. La nuit sera douce avec des températures qui ne redescendront pas en dessous de 5 à 7 degrés en Ardenne et de 8 à 10 degrés dans les autres régions. Le vent s’orientera au sud-ouest en étant généralement modéré dans l’intérieur des terres et assez fort à fort le long du littoral avec des pointes de 60 km/h.