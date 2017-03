«Plus que jamais, on craint un nouveau 22 mars»: les propos peu rassurants d'un policier de l'aéroport

Ce policier s’est exprimé anonymement dans Het Nieuwsblad de ce samedi. Pour lui, les améliorations annoncées pour la sécurité de l’aéroport ne sont pas celles que l’on attendait.

« Les promesses technologiques pour lutter contre les terroristes n’ont pas été tenues, affirme-t-il. Un homme avec une bombe peut encore entrer assez vite. Plus que jamais, on craint un nouveau 22 mars. On a le sentiment que les choses n’ont pas vraiment changé depuis le 22 mars 2016 ».

Que ce soit pour pénétrer les lieux avec un engin explosif ou pour être reconnu, il n’y a pas d’amélioration apportée. Ainsi, pour ce qui est de l’appareil censé faire de la reconnaissance faciale, il ne serait pas efficace. « On a fait le test avec un collègue. On n’a pas vraiment fait un pas en avant », prétend-il encore.

On est évidemment pas sur la même longueur d’onde du côté du ministère de l’Intérieur et de l’aéroport. « S’il y a bien un endroit où des innovations ont été faites pour améliorer la sécurité, c’est bien à l’aéroport », rétorque de son côté Olivier Van Raemdonck, porte-parole de l’aéroport de Zaventem.