Météo: une première moitié de semaine dans l'humidité et la grisaille

L’après-midi de dimanche sera nuageuse avec de la pluie et de la bruine, indiquent les prévisions de l’IRM. Le début de la semaine prochaine sera dominé par les nuages et les pluies, avec néanmoins quelques éclaircies.

Le temps restera très nuageux avec éventuellement quelques brèves éclaircies par endroits. Surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse, quelques faibles pluies ou bruines sont à prévoir. Ailleurs, il fera souvent sec. Les maxima se situeront entre 9 et 14 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, au littoral parfois fort, de secteur ouest-sud-ouest.

Dimanche soir et la nuit prochaine, le ciel restera toujours très nuageux avec parfois un peu de bruine. En fin de nuit, de faibles pluies à la mer et le long de la frontière néerlandaise sont attendues. Les minima seront compris entre 5 et 7 degrés en Haute Belgique, et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, au littoral souvent assez fort, de secteur sud-ouest.

Lundi, le temps restera très nuageux. Le matin, de faibles pluies sont encore prévues le long de la frontière néerlandaise. Ensuite, il fera généralement sec, avec seulement par endroits un peu de bruine. Les maxima se situeront entre 9 et 14 degrés.

Mardi, la journée débutera avec des pluies sur l’est du pays et quelques averses locales ailleurs. Plus tard dans la journée, le temps deviendra généralement sec avec davantage d’éclaircies voire de belles périodes ensoleillées en direction de la côte. Les maxima se situeront entre 6 degrés en Haute Belgique et 10 degrés en plaine.

Mercredi, il fera d’abord sec et ensoleillé. En cours de journée, la nébulosité augmentera sur la partie ouest du pays avec de la pluie en fin d’après- midi et en soirée. Sur l’est, la nébulosité deviendra variable avec des nuages cumuliformes et possibilité d’une ondée. Les maxima se situeront entre 8 et 12 degrés.