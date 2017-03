Splendide 20e but de la saison de Dries Mertens avec Naples qui s'impose 2-3 à Empoli (vidéo)

Après avoir manqué la conversion d’un penalty (7e), Dries Mertens a marqué le 2e but napolitain d’une splendide frappe enroulée des 30 mètres dans la lucarne, sur coup franc, à la 24e minute. Le Diable Rouge a ainsi inscrit son 20e but de la saison en Serie A.Naples a rejoint le repos alors que le marquoir indiquait 0-3, Insigne a réalisé les deux autres buts (19e et 38e, sur penalty).

Dries Mertens misses the penalty. 😕

Le Marocain, né à Bruxelles, Omar El Kaddouri, à la 70e, et Massimo Maccarone, à la 82e sur penalty, ont relancé Empoli.

Maurizio Sarri a remplacé Mertens à la 83e par le Polonais Arkadiusz Milik.

Naples dépasse avec 63 points l’AS Rome (62) à la 2e place du classement de la Serie A derrière la Juventus (70). Les Juve se rend à 15h00 à la Sampdoria van Dennis Praet. La Roma de Radja Nainggolan et Thomas Vermaelen reçoit Sassuolo à 20h45.