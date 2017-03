Les vainqueurs de la Croky Cup accueillis en héros par leurs fans à Waregem

Les joueurs et le staff du Essevee étaient attendus peu après 16h sur la grand-place waregemoise noire de monde, après avoir déjà été fêtés par leurs fans dans la commune de Zulte, distante d’une dizaine de kilomètres, en début d’après-midi. Une fête des supporters est aussi prévue dans la foulée, entre 17h et 19h à Waregem.

Le Essevee a décroché la Coupe de Belgique samedi soir au bout d’une finale à suspense disputée au stade Roi Baudouin à Bruxelles face au KV Ostende et l’événement devait être fêté comme il se doit. Rony de Pony, la mascotte du club, a chauffé -pour peu que cela soit nécessaire- la foule en liesse à coups de «Essevee olé olé» et de «De beker is van oes! « ("La Coupe est à nous"). La foule a également salué Marc Coucke, président d’Ostende, le finaliste malheureux, battu aux pénalties par le club fusionné.

(Photos Belga)