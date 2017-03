Manchester City (assist de De Bruyne) bloqué par Liverpool (1-1)

Les Reds ont ouvert la marque par James Milner sur penalty (51e, 0-1) et Sergio Aguero a égalisé sur une passe de Kevin De Bruyne (69e, 1-1). Vincent Kompany n’a pas été retenu par Pep Guardiola. A Liverpool, Simon Mignolet était dans le but et Divock Origi est monté au jeu à la place de Coutinho (73e).

Outre son assist sur le but égalisateur, De Bruyne a multiplié les centres et a donné un autre ballon en or à Aguero, qui a oublié de l’envoyer au fond (87e). Malgré toute cette activité altruiste, le Diable rouge a trouvé le moyen de tirer au but mais un de ses envois s’est écrasé sur le montant (76e).

Le fait que les attaquants de City n’ont pas bien régler leur mire a avantagé Mignolet mais le gardien des Diables rouges a bloqué les ballons qui se sont présentés à lui. Il n’a rien pu faire sur le penalty accordé pour une faute de Gaël Clichy sur Roberto Firmino.

Au classement, City est troisième avec 57 points juste devant Liverpool, qui compte un point de moins mais un match en plus. Chelsea est en tête avec 69 unités.