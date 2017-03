L'aéroport de Charleroi bientôt protégé par un mur

Pour les sites belges, le niveau d’alerte reste au niveau 3. Niveau signifiant une menace sérieuse, possible et vraisemblable. Des militaires sont toujours présents aux entrées et dans les halls, tout comme un nombre de policiers fédéraux plus important renforçant les dispositifs existants avec vigiles privés notamment.

Aucune mesure spécifique n’a été prise après l’attaque avortée d’Orly, ni à Zaventem, ni à Charleroi. «Les dispositifs habituels restent d’application», explique Florence Muls pour Brussel Airport. «Ces dispositifs sont déjà très importants, et sans cesse réévalués par l’Intérieur et la police fédérale. Rien n’est laissé à l’approximation».

Mais les mesures de précaution vont plus loin. Lors des attentats de Nice et de Berlin, des terroristes ont utilisé un camion pour foncer dans la foule et faire le plus de victimes possible (86 morts à Nice, 12 à Berlin NDLR). Un modus operandi qui a suscité la crainte des gestionnaires de sites très fréquentés, dont les aéroports.

Et nous avons appris que des travaux étaient actuellement en cours sur les voies d’accès au terminal de Charleroi.

Un système ingénieux est actuellement intégré au sol. Une sorte de mur, qui se relèverait en cas de passage forcé d’une voiture ou d’un camion, sur ces voies d’accès vers le terminal, déclencherait le relèvement du dispositif de sorte que le conducteur véhicule fou n’arriverait pas à aller jusqu’au bout de son dessein. L’aéroport de Tel Aviv, par exemple, possède des dispositifs particuliers anti-attentat, dont ce type de murs de protection.

