Indian Wells: 3e titre WTA pour Vesnina, victorieuse de sa compatriote Kuznetsova

Afp

La Russe Elena Vesnina (WTA 15) a remporté le tournoi d’Indian Wells, un Premier Mandatory de la WTA, les tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem, joué sur surface dure et doté de 7.660.423 dollars, dimanche, en Californie. En finale, Vesnina, 30 ans, a pris la mesure de sa compatriote Svetlana Kuznetsova (WTA 8) en trois sets, 6-7 (6/8), 7-5, 6-4 après une rencontre de 3 heures et 2 minutes.