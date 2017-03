Braquée à Paris, Kim Kardashian remercie la police française

«A la police française, merci pour votre difficile et incroyable travail», a tweeté l’épouse du rappeur, producteur et créateur américain Kanye West.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, cinq braqueurs avaient neutralisé le veilleur de nuit dans l’hôtel particulier du centre de Paris où séjournait la star, puis deux d’entre eux, masqués et portant des blousons siglés police, étaient montés dans son appartement.

To the French police, thank you for your incredible hard work.