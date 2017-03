Attentat sur un marché de Noël à Berlin: trois Allemands arrêtés à Istanbul pour de possibles liens avec Anis Amri

Une dizaine de jours plus tôt, la Turquie avait annoncé l’arrestation dans la ville d’Izmir d’un Allemand d’origine jordanienne, également suspecté d’avoir eu des liens avec Anis Amri.

Le ministère turc des Affaires étrangères a par ailleurs indiqué la semaine dernière qu’au total plus de 2.000 personnes avaient été arrêtées pour des soupçons de terrorisme. Dans le détail, 999 personnes ont ainsi été arrêtées pour des liens avec l’organisation kurde PKK et quelque 966 personnes ont été écrouées pour suspicion de liens avec le prédicateur Fethullah Gülen, suspecté par Ankara d’avoir fomenté la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Plus de 70 personnes ont en outre été enfermées pour leurs liens avec le groupe terroriste Etat islamique (EI) et 28 autres pour être liées à des associations de gauche.