Le banquier et philanthrope David Rockefeller est décédé à l'âge de 101 ans

Le banquier et philanthrope américain David Rockefeller est décédé à l’âge de 101 ans, annoncent plusieurs médias américains lundi. Il avait dirigé la banque Chase Manhattan pendant plus d’une décennie.

Selon le New York Times, un porte-parole de la famille Rockefeller a confirmé le décès de l’homme d’affaires, lundi matin à son domicile de Pocantico Hills à New York.

David Rockefeller était le dernier petit-fils survivant de John D. Rockefeller, l’homme à l’origine de la Standard Oil Company au 19e siècle, premier milliardaire des Etats-Unis qui a fait de sa famille l’une des plus riches et des plus puissantes de l’histoire du pays, écrit le New York Times.