L'héritière de l'empire Kipling renvoyée devant le tribunal pour tentative de meurtre sur ses filles

Mireille Gram est confrontée depuis quelques temps à des problèmes psychiatriques. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015, elle était entrée dans la chambre de ses jumelles et avait tenté d’égorger une de ses filles. La jeune fille avait été grièvement blessée mais avait pu échapper, avec sa soeur probable future victime, à l’assaut de sa mère.

La femme avait ensuite été interpellée dans sa maison et placée sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre. Elle avait ensuite été libérée trois mois plus tard sous conditions. Elle devait notamment suivre une thérapie psychiatrique et ne plus avoir de contact avec ses filles, qui vivent avec leur père.

«Ces conditions sont toujours valables. Elle réside actuellement dans un centre psychiatrique et n’a pas de contact avec ses filles», explique son avocat.