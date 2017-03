Fusion des TEC: ce n'est plus qu'un objectif à long terme pour le ministre Carlo Di Antonio

Belga

Le gouvernement wallon se penchera jeudi sur la rationalisation du groupe TEC et l’éventuelle réduction du nombre d’administrateurs de 82 à une quinzaine, a confirmé lundi le ministre wallon des Transports Carlo Di Antonio. Une fusion des cinq TEC et de la SRWT n’apparaît en revanche à ses yeux plus que comme une perspective à bien plus long terme.