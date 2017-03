Roberto Martinez a confirmé le forfait d'Eden Hazard contre la Grèce

Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez a annoncé le forfait de l’ailier de Chelsea lundi lors de la conférence de presse qui a suivi le premier entraînement des Diables Rouges à Tubize.

Eden Hazard s’est blessé au mollet la semaine dernière à Chelsea.

«A ce jour, on peut dire qu'Eden est forfait samedi. C'est presque sûr qu'il sera out. Eden est un capitaine très pro, il doit être très déçu. Mais les blessures, ça arrive. Il est arrivé en Belgique mais pas avec le groupe. On travaille avec Chelsea pour qu'il suive le meilleur traitement. Meunier sera ménagé pour 3 jours. Sera-t-il complètement fit ou pas? Trop tôt pour le dire.»

La Belgique est en tête du groupe H des qualifications pour la Coupe du monde 2018 avec 12 points sur 12. Les Diables Rouges ont 2 points d’avance sur la Grèce, qu’ils ont donc l’occasion de distancer samedi dans un stade Roi Baudouin qui affichera complet.

Un second match, amical cette fois, attend les Diables la semaine prochaine, le 28 mars à Sotchi face à la Russie.