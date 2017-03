Météo: belles éclaircies en perspective pour l'arrivée du printemps

Mardi, le temps deviendra progressivement sec sur tout le territoire et de belles éclaircies pourront apparaître par endroits. Les maxima oscilleront de 6 à 11 degrés et le vent perdra en intensité, indique l’Institut royal météorologique dans son bulletin matinal.

Mardi matin, quelques faibles pluies seront encore possibles en Ardenne. Ailleurs, à l’exception d’une averse locale, il fera généralement sec avec des éclaircies de plus en plus nombreuses à mesure que l’on progresse vers le littoral. L’après-midi, il fera sec sur tout le pays et les éclaircies seront majoritaires et parfois généreuses, en alternance avec des nuages cumuliformes. Seules les régions au sud du sillon Sambre-et-Meuse conserveront une nébulosité abondante jusqu’en soirée.

Mercredi, il fera provisoirement sec avec des éclaircies. La nébulosité augmentera ensuite en cours de journée, avec un risque de précipitations à partir de l’ouest. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Haute Ardenne et 12 degrés en Flandre.

Jeudi et temporairement encore vendredi, la nébulosité sera abondante et nous devrons probablement composer avec différentes zones de précipitations en provenance de la France. Une stabilisation est déjà possible dans le courant de la journée de vendredi, avec le retour d’éclaircies.