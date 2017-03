Près de 10 millions de téléspectateurs sur TF1 pour le débat de la présidentielle

C’est la meilleure part d’audience de l’année toutes chaînes, tous programmes et toutes cases horaires confondus depuis le début de l’année, selon TF1. La Une, avec ce débat de près de 3h30, a largement devancé ses concurrentes, M6 attirant en moyenne 2,1 millions de téléspectateurs (8,6% de pda) avec «Cauchemar en cuisine» et France 3 1,9 million (7,4% de pda) avec le film «La Proie».

Exercice inédit sous la Ve République avant un premier tour, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont mesurés dans ce long débat également diffusé sur LCI, et présenté par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau.

L’émission a réalisé un pic d’audience à 21h45 avec 11,5 millions de téléspectateurs.