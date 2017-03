Apple lance une déclinaison rouge de ses iPhone 7 et 7 Plus! (photos)

Apple a lancé aujourd’hui une déclinaison RED de ses iPhone 7 et 7 Plus, dont une partie des bénéfices soutiendra l’association de Bono, le chanteur de U2, qui lutte contre le Sida. Cette édition spéciale célèbre le dixième anniversaire du partenariat entre la marque à la pomme et l’association (RED) et ne concernera que les modèles équipés d’un stockage de 128 ou 256Go.

Ces iPhone « (PRODUCT)RED Special Edition » seront en vente, en ligne et sur le site d’Apple, dans 40 pays (dont la France, la Suisse et évidemment la Belgique) dès ce vendredi 24 mars à 16h01.

Les prix sont identiques aux autres coloris : comptez 879 € (128 Go) et 989 € (256 Go) pour l’iPhone 7 et 1019 € (128 Go) et 1129 € (256 Go) pour l’iPhone 7 Plus.

Photos : Apple