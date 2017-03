Selon une influente sénatrice démocrate, Donald Trump «démissionnera bientôt de lui-même»

« Donald Trump démissionnera bientôt ». La phrase n’a pas été prononcée par une quelconque voyante ou un artiste opposé au président des Etats-Unis. Elle a été prononcée par Dianne Feinstein, une des sénatrices les plus redoutables et redoutées des Etats-Unis.

Selon The Independent, la sénatrice démocrate répondait à un citoyen qui lui disait : « Nous savons qu'il viole la loi au quotidien, il est de connivence avec la Russie et il viole la Constitution. Comment pouvons-nous l'expulser de la Maison Blanche ? » Ce à quoi elle a répondu : « Avec beaucoup d'autres personnes, nous sommes en train d'enquêter. Je pense qu'il démissionnera bientôt de lui-même ». Elle s’est refusée à en dire plus.

Dianne Feinstein est une sénatrice démocrate de 83 ans. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir un poids réel dans la vie politique américaine. Elle préside notamment la prestigieuse commission sénatoriale dédiée à la surveillance des services de renseignements. On dit d’elle qu’elle est « la mamie qui fait peur à la CIA ».

Dianne Feinstein. (AFP)