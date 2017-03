Automobilistes attention: deux bretelles d'autoroute de l'échangeur de Daussoulx (E42-E411) vont être en travaux pendant deux fois deux mois

A partir de ce lundi 27 mars, le chantier visant à réhabiliter deux bretelles de l’échangeur de Daussoulx (Namur => Liège et Namur => Mons) ainsi que leur zone d’approche, initié fin de l’année 2016, se poursuivra , annonce la Sofico.

PHASE 1 : FERMETURE DE LA BRETELLE NAMUR => LIEGE

Le chantier se concentrera dans un premier sur la bretelle qui relie l’E411/A4 en provenance de Namur, à l’E42/A15 en direction de Liège. Elle sera fermée à la circulation à partir du lundi 27 mars, pour une durée d’environ 2 mois à 2 mois et demi.

Une déviation sera mise en place via l’E411/A4 et la sortie 12 «Eghezée» où un by-pass a été aménagé. Les usagers pourront également se diriger vers l’E42/A15 et la sortie 12 «Namur-ouest». Par la suite, une bretelle provisoire vers Liège pourra également être empruntée.

Pendant les 2 premières semaines du chantier, des travaux effectués dans le corps commun permettant d’accéder aux deux bretelles engendreront une diminution de la vitesse à 50 km/h pour les usagers qui circulent sur l’E411/A44 depuis Namur et qui veulent gagner la bretelle leur permettant de rejoindre l’E42/A15 vers Mons.

En dehors de sa zone d’approche, la bretelle reliant l’E411/A4 depuis Namur, à l’E42/A15 vers Mons, pourra être utilisée selon des conditions habituelles.

PHASE 2 : FERMETURE DE LA BRETELLE NAMUR => MONS

Lorsque les travaux de réhabilitation dans la bretelle Namur => Liège seront réalisés, la bretelle reliant l’E411/A4 depuis Namur, à l’E42/A15 vers Mons, sera fermée pour une durée d’environ 2 mois. La date de fermeture exacte sera communiquée ultérieurement.

Une déviation sera mise en place via l’E411/A4 et la sortie 12 «Eghezée» où un by-pass a été aménagé. Les usagers pourront également se diriger vers l’E42/A15 et la sortie 10A «Fernelmont».

La bretelle rénovée Namur => Liège sera accessible.

Ce chantier vise à réhabiliter deux bretelles de l’échangeur de Daussoulx : Namur => Mons et Namur => Liège. Il représente un budget de 2.139.000 € HTVA financé par la SOFICO. Il a été entamé en octobre 2016 et suspendu cet hiver.

Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO: la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du SPW.

En 2014, deux autres bretelles de l’échangeur de Daussoulx ont déjà été réhabilitées: les bretelles Mons => Namur et Mons => Bruxelles. Les autres bretelles de l’échangeur devront également faire l’objet de réhabilitation.