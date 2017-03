L'Afsca renforce ses contrôles de la viande provenant du Brésil

«Lundi, la Commission européenne a diffusé des informations qui permettent à l’Agence de lancer une action plus spécifique», explique l’Afsca.

Jusqu’à présent, en plus du contrôle documentaire auquel chaque envoi était soumis, un tiers des lots étaient contrôlés physiquement et des échantillons étaient prélevés dans plus de 10% des cas, selon l’agence.

Dorénavant, «les envois des entreprises brésiliennes suspectées sont bloqués. Tous les autres envois de viande en provenance du Brésil sont soumis à des contrôles renforcés, y compris des contrôles physiques.»

Les mesures renforcées dans les ports belges sont également d’application dans les autres ports européens, ajoute l’Afsca. La Commission européenne coordonne en effet les actions pour une approche «uniforme» à travers l’UE. Lundi, la Commission avait demandé aux autorités brésiliennes de s’assurer que les entreprises impliquées dans un scandale de viande avariée n’exportent plus vers l’UE.

«Cette approche coordonnée de l’Europe doit garantir que les viandes importées répondent aux mêmes exigences sanitaires strictes que celles d’application pour les viandes produites en Europe même. Les mesures prises dans les ports belges s’inscrivent dans ce cadre», précise encore l’Afsca.