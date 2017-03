77% des Belges estiment que la menace terroriste est «assez forte» ou «très forte»

Plus de trois quarts des citoyens estiment que la Belgique est actuellement exposée «assez fortement» ou «très fortement» à la menace terroriste, selon un sondage Dedicated effectué auprès de 2.898 personnes.

Ce sondage est publié par La Libre Belgique et la Dernière Heure ce mercredi.

Ils sont 77% à le penser: 59% estiment que le pays est, un an après les attentats de l’aéroport et du métro Maelbeek, «assez fortement» exposé, et 18% «très fortement».

Sans surprise, la crainte semble la plus marquée à Bruxelles, avec un quart des sondés qui pensent qu’une menace «très forte» est présente. La Flandre a, comparativement, le moins de crainte: 15% estiment la menace «très forte», et 26% estiment le pays «plutôt peu» ou «pas du tout» exposé (24% pour tous les Belges, 24% à Bruxelles). Plus de la moitié (55%) des personnes interrogées pensent aussi que la menace terroriste va rester identique dans les prochains mois.

Par rapport aux raisons avancées, la plus communément citée, parmi une liste proposée, est la participation à la «coalition militaire internationale qui combat le groupe terroriste Etat islamique en Irak et en Syrie» (69%).