La Belgique rend hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016 (vidéos)

Le roi Philippe, la reine Mathilde et plusieurs ministres, dont le chef du gouvernement fédéral, Charles Michel, ont donné le coup d’envoi des commémorations du premier anniversaire des attentats djihadistes de Bruxelles. 32 personnes y ont perdu la vie le 22 mars 2016.

En compagnie de victimes et de membres de leur famille ainsi que de secouristes, ils ont observé une minute de silence à 7h58 - l’heure précise de l’explosion des deux premières bombes déclenchées par Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui dans le terminal de l’aéroport de Bruxelles-National, faisant 16 morts.

Le roi Philippe, en habits civils noirs, a déposé une couronne de fleurs «au nom de la nation toute entière» au pied d’un monument érigé devant l’entrée du hall des départs où s’étaient produites les deux explosions.

Le trafic aérien a été interrompu à Brussels Airport durant la durée de la cérémonie, soit 26 minutes.

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont ensuite rendu à la station de Maelbeek. A 9h11, heure de la déflagration dans la rame de métro, le couple royal ainsi que le Premier ministre Charles Michel accompagné de plusieurs ministres des différents gouvernements ont respecté une minute de silence en signe de respect pour les 16 morts et les nombreux blessés tombés dans le métro bruxellois le 22 mars 2016.

Arrivés sur place en métro après avoir quitté Brussels Airport en train, le souverain et son épouse ont d’abord pris une vingtaine de minutes pour s’entretenir avec les victimes et leurs proches, ainsi qu’avec le personnel de la Stib et des services de secours.

Le roi a déposé une gerbe de fleurs en mémoire aux victimes deux minutes avant la minute de silence.

Lors de la cérémonie, une victime et un proche ont pris la parole avant que le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le ministre bruxellois de la Mobilité ne dévoilent une plaque commémorative en hommage aux victimes.

Le couple royal a aussi inauguré une sculpture monumentale à deux pas du siège de la Commission européenne.

Mais c’est l’ensemble des Belges qui sont appelés à rendre hommage aux victimes et aux services de secours.

Les autres rendez-vous de la journée

Le «plus célèbre des Bruxellois», Manneken Pis recevra une nouvelle tenue de pompiers.

«Manneken Pis a été plusieurs fois volé, démonté et mis en pièces. Mais il est toujours là, veillant sur la ville sans sourciller. Il est pour nous le témoin de la résistance, de la dignité et de la force de se surpasser», a expliqué le chef des pompiers bruxellois, Tanguy du Bus de Warnaffe.

Une minute de bruit dans le métro

C’est en observant une «minute de bruit» que les conducteurs et contrôleurs des métros, trams et bus de la société des transports en commun bruxellois (Stib) marqueront le moment de l’explosion à Maelbeek, alors que l’ensemble du réseau s’arrêtera quelques instants et que les voyageurs sont invités à applaudir.

Les enfants des écoles de Molenbeek, la commune bruxelloise qui fut la base arrière des jihadistes, rencontreront des victimes en début d’après-midi.

Puis trois cortèges de citoyens, dont l’un partira également de Molenbeek, se dirigeront vers laplace de la Bourse, que les Belges avaient spontanément transformée en mémorial il y a un an.

Un «rituel de reconnexion» imaginé par la chorégraphe flamande Anne Teresa De Keersmaeker, une veillée de prière à la cathédrale de Bruxelles ou encore un «concert interreligieux» dans une église de Molenbeek, complètent le programme des commémorations.