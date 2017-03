E42: l'autoroute rouverte après une fermeture de plusieurs heures due à un accident qui a fait des blessés

Un important accident impliquant plusieurs véhicules et un camion a provoqué la fermeture de l’autoroute en E42 à hauteur de Manage dans le sens Namur-Mons. La chaussée a toutefois pu rouvrir dans la matinée.

Une collision entre un camion et cinq voitures a fait plusieurs blessés, mercredi vers 7h45, sur l’autoroute E42 à hauteur de Houdeng en direction de Mons, a indiqué la Police fédérale. L’axe routier a été fermé pendant plusieurs heures.

Selon la police, l’accident a fait plusieurs blessés qui ont été emmenés vers les hôpitaux régionaux. Ni la gravité des blessures ni les circonstances de l’accident n’ont été précisées.

La circulation a été obstruée et des files de quelque 10 kilomètres ont été enregistrées à partir de Courcelle. L’axe autoroutier vers Mons a été fermé et des déviations ont été mises en place via la N59 à Chapelle-Lez-Herlaimont. La circulation était revenue à la normale avant 11h.