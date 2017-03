Le Portugal réclame la démission de Dijsselbloem après ses propos insultants vis-à-vis des pays du sud

Le Premier ministre socialiste du Portugal Antonio Costa a réclamé mercredi avec insistance la démission du chef de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem. Celui-ci a tenu des propos insultant et jugés racistes à l’égard des pays du sud de la zone euro.

«L’Europe sera seulement crédible avec un projet commun le jour où M. Dijsselbloem ne sera plus président de l’Eurogroupe et où il y aura des excuses claires à l’égard des pays et peuples qui ont été profondément offensés par ces déclarations», a-t-il lancé en marge d’une conférence consacrée au football à Estoril.

Sous le feu des critiques, le chef de l’Eurogroupe avait refusé mardi de présenter ses excuses après avoir tenu la veille des propos jugés désobligeants à l’encontre des pays du sud dans un entretien publié par le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Pour moi, social-démocrate, je pense que la solidarité est extrêmement importante. Mais celui qui la réclame a aussi des devoirs. Je ne peux pas dépenser tout mon argent pour le schnaps et les femmes et ensuite réclamer leur soutien», avait-il assuré.

«Dans une Europe sérieuse, M. Dijsselbloem serait déjà viré. Il est inacceptable qu’une personne qui a un comportement comme cela et qui a une vision raciste, xénophobe et sexiste sur une partie des pays européens puisse présider une organisation comme l’Eurogroupe», s’est emporté mercredi Antonio Costa.