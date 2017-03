"Je suis le seul patron à bord", a annoncé Marc Wilmots lors de sa première conférence de presse en tant que sélectionneur ivoirien

« Quand je prends une affaire, je suis le seul patron à bord (…) je fais ma route, je fais ce que je veux comme je le pense avec mes sentiments et ma manière travailler. Honnêteté, union, travail : voilà ce qui me fait avancer », a martelé l’ancien sélectionneur belge lors de sa conférence de presse de présentation. « Il n’y a pas de pressions de club ou d’agent de joueur, ça n’existe pas chez moi », a-t-il ajouté.

« Si on joue en équipe, on sera fort, j’espère que tout le monde comprend ça sinon ça sera difficile de jouer avec moi », a-t-il ajouté soulignant vouloir faire une analyse de la situation et de prendre le pouls des « plus anciens avant de faire des choix ».

Il a affirmé vouloir faire jouer « jeunes et vieux » ensemble, ne fermant pas la porte aux anciens comme « Gervinho, Salomon Kalou ou Yaya Touré », qui « ne sont pas finis ». « Le premier objectif, c’est se qualifier pour le Mondial 2018. On fera tout pour y être », a-t-il conclu.

Wilmots a signé mardi un contrat de deux ans courant jusqu’à la CAN-2019 avec une option supplémentaire pour 2 ans jusqu’à la CAN-2021 en Côte d’Ivoire. Ancien attaquant international de renom, Wilmots vit avec la Côte d’Ivoire sa première expérience africaine.