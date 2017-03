Attaque «terroriste» à Londres: au moins quatre morts, dont l'assaillant et le policier poignardé, et une vingtaine de blessés, la police recherche un deuxième suspect (vidéos)

Ce qu’il faut savoir sur cette attaque à Londres (màj 19h10)

– Un officier a été poignardé et son assaillant a été tué par un policier présent au Parlement. L’officier est décédé.

– L’assaillant aurait d’abord foncé avec une Hyundai grise sur plusieurs personnes sur le pont de Westmister (on parle de vingt blessés, dont certains dans un état grave)

– L’homme est sorti de son véhicule et a couru pour traverser les portiques d’entrée du Parlement.

– En chemin, il a poignardé un officier de police avant de se précipiter vers un deuxième

– Un témoin oculaire rapporte que c’est à ce moment qu’il a été abattu par d’autres officiers

– L’affaire est traitée comme une attaque terroriste

– La Première Ministre Theresa May a été évacuée saine et sauve dans une Jaguar couleur argent

– Le bilan total est d’au moins quatre morts et d’une vingtaine de blessés, dont certains dans un état « catastrophique »

– Une femme grièvement blessée a été repêchée dans la Tamise

– Trois lycéens français en voyage scolaire font également partie des blessés, selon les autorités françaises.

– La police est la recherche d’une deuxième personne qui se trouvait à bord du véhicule de l’assaillant, d’après la BBC.

L’attaque a eu lieu en début d’après-midi devant le Parlement de Westminster, en plein cœur de Londres, où la Première ministre Theresa May venait de s’exprimer devant les députés. Selon plusieurs témoins, l’assaillant présumé a d’abord renversé plusieurs piétons sur le pont de Westminster menant au Parlement et à Big Ben.

Scene outside Parliament pic.twitter.com/i9DOT5Th09 — Nick Eardley (@nickeardleybbc) 22 mars 2017

Après avoir embouti son SUV gris sur le bas-côté de la rue, l’homme a couru vers les grilles du Parlement avant de poignarder un policier. La police a fait feu sur lui alors qu’il essayait de s’attaquer à un deuxième officier. « Nous étions en train de prendre des photos de Big Ben lorsque tout le monde s’est mis à courir et que nous avons vu un homme d’une quarantaine d’années portant un couteau d’environ vingt centimètres. Ensuite on a entendu trois coups de feu. Nous avons traversé la rue et avons vu l’homme en sang par terre », a raconté Jayne Wilkinson à l’agence britannique Press Association.

« J’ai clairement entendu des coups de feu. J’ai vu tomber quelqu’un habillé de noir. Je pense que c’était un policier », a déclaré à l’AFP une employée du Parlement qui a vu la scène depuis son bureau.

Crédit infographie : Capture d’écran Daily Mail

Les députés ont aussitôt été confinés à l’intérieur du Parlement avant d’être évacués un peu plus tard vers les locaux de Scotland Yard, situés à proximité, escortés par des policiers lourdement armés.

La Première ministre Theresa May « va bien », a indiqué un porte-parole du 10, Downing Street. Il a refusé de confirmer si Mme May se trouvait encore sur place. Des photos la montrent quittant le Parlement à grande vitesse à bord de sa voiture officielle.

Scotland Yard, appelé sur les lieux à environ 14h40 locales (15h40 en Belgique), a affirmé considérer que « jusqu’à preuve du contraire », il s’agissait d’un « acte terroriste ».

La station de métro de Westminster a été fermée, a annoncé un porte-parole de la régie des transports londoniens.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 mars 2017

Scotland Yard a annoncé début mars que les services de sécurité britanniques avaient « déjoué treize tentatives d’attentat terroriste depuis juin 2013 ». Le niveau d’alerte terroriste au Royaume-Uni est fixé depuis août 2014 à « grave », le quatrième sur une échelle de 5. À la suite des attentats de novembre 2015 en France, la police avait annoncé le déploiement de 600 policiers armés supplémentaires à Londres, portant leur nombre à 2.800.

Plusieurs témoins interrogés par les médias britanniques ont vu un homme franchir les grilles d’entrée du parlement en courant et en brandissant un couteau.

There's been a shooting / stabbing at Parliament. Stay safe everyone. pic.twitter.com/Fb2LNXfLh5 — Luke Steele (@Lukesteele4) 22 mars 2017

Suivez le direct vidéo de BFM TV :