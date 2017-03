«We are not afraid»: voici l'illustration pour afficher sa solidarité qui se propage sur les réseaux sociaux après l'attaque "terroriste" de Londres

Rédaction en ligne

Après l’illustration « Je suis Charlie » qui était devenu le symbole de la résistance et du combat contre la peur après l’attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, un autre message s’est répandu sur les réseaux sociaux à vitesse fulgurante après l’attaque au Parlement de Londres : « We Are Not Afraid » (Nous n’avons pas peur, ndlr).