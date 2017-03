Marcinelle: braquage au magasin Carrefour Market

Un individu encagoulé et armé d’un fusil a braqué le magasin Carrefour Market de Marcinelle (Charleroi) mercredi soir, a fait savoir la police locale de Charleroi. L’auteur a pris la fuite à moto avec un butin indéterminé. On ne déplore pas de blessé.

Le vol à main armée a été commis au Carrefour Market de l’avenue Mascaux à Marcinelle, vers 18h30.

Un homme armé d’un fusil à canon scié a fait irruption dans le commerce en présence de clients et s’est dirigé vers les caisses. L’auteur a menacé le personnel et s’est fait remettre un butin indéterminé. Il a ensuite rejoint le parking et enfourché une moto pour prendre la fuite dans une direction indéterminée.

Arrivée sur les lieux peu après les faits, la police locale de Charleroi a entamé des recherches qui se sont avérées vaines. L’enquête suit son cours.