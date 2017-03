Deux nouveaux hôtels vont voir le jour au Parc Astérix

Le célèbre parc d’attractions comptait déjà un hôtel, l’hôtel des Hiboux. Celui-ci a été rénové et 50 chambres ont été ajoutées pour accueillir les visiteurs. Mais deux d’ici deux ans, deux nouveaux hôtels seront construits : la Cité suspendue, qui comptera 150 chambres, d’ici juin 2018, et la Quai de Lutèce, un an plus tard. Ce dernier comptera également 150 chambres et portera donc le total à 450 pour tout le parc.

Par ailleurs, la prochaine saison débutera le 1er avril prochain et une nouvelle attraction, le Pégase Express, sera accessible dès juin prochain.