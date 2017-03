Courrière: braquage, mercredi soir, dans un magasin «Night & Day»

Un vol à main armée a été commis mercredi vers 21h35 dans un magasin de nuit «Night & Day» situé à Courrière (Assesse), a indiqué le parquet de Namur. Trois individus, dont l’un était armé, sont entrés dans le commerce et ont emporté le contenu de la caisse.

Trois personnes, l’une encagoulée et les deux autres ayant remonté leur tee-shirt sur leur visage pour le dissimuler, ont pénétré dans le magasin de nuit. L’une d’entre elles était armée et a braqué le caissier afin d’emporter le contenu de la caisse et quelques paquets de cigarettes avant de prendre la fuite.

Des devoirs d’enquête sont en cours afin d’identifier les malfrats, mais aussi de déterminer si un lien existe avec d’autres braquages commis dans d’autres «Night & Day» de la région namuroise.