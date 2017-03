Météo: on devrait atteindre des températures de 19 degrés la semaine prochaine

Bonne nouvelle. Le printemps est arrivé et les températures vont grimper au fil des jours et pourront atteindre jusqu’à 19 degrés la semaine prochaine, selon l’IRM. La remontée se fera sentir à partir de lundi.

Ce jeudi, le temps sera sec, doux et généralement ensoleillé avec des maxima jusqu’à 15 degrés.

Vendredi, la grisaille sera d’abord de mise, surtout au nord du pays et en Ardenne. Ensuite, les champs nuageux se dissiperont pour laisser place au soleil sur l’ensemble du pays. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Ardenne et 14 degrés en Campine et en Lorraine Belge.

Samedi, le temps sera ensoleillé, avec graduellement quelques voiles d’altitude surtout sur le nord du pays. Les maxima varieront autour de 10 degrés en Hautes Fagnes, 12 degrés à la mer, et 13 ou 14 degrés dans le centre. Le vent, désagréable, sera modéré à parfois assez fort de nord-est, avec un risque de rafales jusqu’à 50-55 km/ h. Les températures ressenties pourront dès lors être jusqu’à 7 degrés plus basses.

Dimanche, le temps sera d’abord ensoleillé, mais plus tard il deviendra parfois nuageux surtout sur le nord du pays.

De lundi à jeudi, nous profiterons à nouveau de beaucoup de soleil. Lundi, les maxima avoisineront les 13 degrés, mais durant les jours suivants, le thermomètre grimpera d’un ou deux degré(s) chaque jour. Jeudi, nous pourrions atteindre les 18 ou localement même 19 degrés.